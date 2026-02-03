Звільнені з полону військові отримали 90 днів відпустки без примусового відкликання – закон

3 лютого набуває чинності закон про 90-денну відпустку для звільнених із полону військових.

Фото: Daniel Leal, AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 3 лютого в Україні набуває чинності Закон № 4749-IX, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Згідно із законом, військовослужбовцям після їх звільнення з полону за бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

Відкликання з додаткової відпустки після звільнення військовослужбовця з полону допускається виключно за його згодою.

У Комітеті Раді зазначили, що до прийняття цього Закону на практиці військовослужбовці, які поверталися з полону, мали право на 90-денну додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення. Проте законодавство не визначало термінів, коли вони повинні вирішити, залишатися на службі чи звільнятися. Через це траплялися випадки, коли від військових вимагали одразу писати рапорти про звільнення або продовження служби, порушуючи їхнє право на вибір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.