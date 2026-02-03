  1. В Украине

Освобожденные из плена военнослужащие получили 90 дней отпуска без принудительного отзыва – закон

15:14, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
3 февраля вступает в силу закон о 90-дневном отпуске для освобожденных из плена военнослужащих.
Освобожденные из плена военнослужащие получили 90 дней отпуска без принудительного отзыва – закон
Фото: Daniel Leal, AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 3 февраля в Украине вступает в силу Закон № 4749-IX, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно закону, военнослужащим после их освобождения из плена по желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

Отзыв из дополнительного отпуска после освобождения военнослужащего из плена допускается исключительно с его согласия.

В Комитете Рады отметили, что до принятия этого Закона на практике военнослужащие, возвращавшиеся из плена, имели право на 90-дневный дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения. Однако законодательство не определяло сроки, в которые они должны были решить, оставаться на службе или увольняться. Из-за этого случались случаи, когда от военных требовали сразу писать рапорты об увольнении или продолжении службы, нарушая их право на выбор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон военные война плен отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Апгрейд судебной практики: новые правила для владельцев укрытий, уклонистов и чиновников

Верховный Суд инициировал пересмотр ключевых правовых позиций, касающихся ответственности чиновников, права на религиозный отказ от мобилизации и возможности владения защитными сооружениями.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]