Освобожденные из плена военнослужащие получили 90 дней отпуска без принудительного отзыва – закон

3 февраля вступает в силу закон о 90-дневном отпуске для освобожденных из плена военнослужащих.

Фото: Daniel Leal, AFP

С 3 февраля в Украине вступает в силу Закон № 4749-IX, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Согласно закону, военнослужащим после их освобождения из плена по желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

Отзыв из дополнительного отпуска после освобождения военнослужащего из плена допускается исключительно с его согласия.

В Комитете Рады отметили, что до принятия этого Закона на практике военнослужащие, возвращавшиеся из плена, имели право на 90-дневный дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения. Однако законодательство не определяло сроки, в которые они должны были решить, оставаться на службе или увольняться. Из-за этого случались случаи, когда от военных требовали сразу писать рапорты об увольнении или продолжении службы, нарушая их право на выбор.

