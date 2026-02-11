Які ІТ-професії можна опанувати за програмою ваучерів на навчання — список спеціальностей

Які спеціальності доступні та хто доплачує за навчання, якщо ваучера не вистачає.

Майже 900 українців обрали ІТ-освіту завдяки ваучерам на навчання від Служби зайнятості України. Програма дає змогу отримати нову спеціальність або перекваліфікуватися за державної підтримки — і дедалі частіше нею користуються люди старшого віку та внутрішньо переміщені особи. Про це повідомила заступниця директора департаменту міжнародного співробітництва та партнерства у сфері освіти Лілія Грабовська у коментарі виданню Dev Україна.

Які ІТ-напрями доступні за ваучером

Ваучер на навчання дозволяє здобути освіту у провідних закладах вищої освіти України за такими ІТ-напрямами:

інженерія програмного забезпечення;

комп’ютерні науки;

комп’ютерна інженерія;

інформаційні системи та технології;

кібербезпека та захист інформації;

автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

За час дії програми ІТ-напрями обрали 883 особи.

Хто найчастіше навчається за ваучерами

Статистика показує зміну портрета отримувачів ваучерів:

2023 рік — 364 особи;

2024 рік — 196 осіб;

2025 рік — 323 виплати на ІТ-освіту.

У 2025 році найактивнішою групою стали люди віком 45+ — 207 осіб, що становить майже 60% усіх отримувачів.

У 2024 році найбільше ваучерів отримали внутрішньо переміщені особи — 105 із 196.

Водночас учасники бойових дій у 2025 році обирали ІТ-освіту значно рідше — лише 17 разів. За словами Лілії Грабовської, це пов’язано не з відсутністю інтересу, а з тим, що ветерани часто отримують альтернативну підтримку від громадських організацій.

Хто доплачує за навчання, якщо ваучера не вистачає

Номінал ваучера покриває до 30 тисяч гривень вартості навчання. Якщо ціна освітньої програми вища, різницю можна:

оплатити самостійно;

компенсувати за рахунок громадських організацій;

або отримати підтримку від роботодавців, які зацікавлені у підготовці майбутнього фахівця.

«Учасникам бойових дій ми разом із громадськими організаціями покривали повну вартість навчання, навіть коли вона перевищувала 50 тисяч гривень: 30 тисяч — ваучером, решта — від ГО», — пояснила Лілія Грабовська.

Навчання безкоштовно і навіть з поверненням коштів

Служба зайнятості також має приклади, коли студенти з високими показниками успішності переводилися на бюджетну форму навчання. У такому разі ваучерні кошти поверталися, адже потреба в них зникала.

Загальні результати програми

Загалом з початку дії програми видано понад 60 тисяч ваучерів на навчання за різними професіями.

За результатами опитувань, більшість отримувачів зазначають, що ваучер допоміг змінити професію; сприяв підвищенню заробітної плати; дав змогу адаптуватися до нових умов ринку праці.

