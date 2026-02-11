Какие ИТ-профессии можно освоить по программе ваучеров на обучение — список специальностей

Какие специальности доступны и кто доплачивает за обучение, если ваучера не хватает.

Почти 900 украинцев выбрали ИТ-образование благодаря ваучерам на обучение от Службы занятости Украины. Программа позволяет получить новую специальность или пройти переквалификацию при государственной поддержке — и ею все чаще пользуются люди старшего возраста и внутренне перемещенные лица. Об этом сообщила заместитель директора департамента международного сотрудничества и партнерства в сфере образования Лилия Грабовская в комментарии изданию Dev Украина.

Какие ИТ-направления доступны по ваучеру

Ваучер на обучение позволяет получить образование в ведущих учреждениях высшего образования Украины по таким ИТ-направлениям:

инженерия программного обеспечения;

компьютерные науки;

компьютерная инженерия;

информационные системы и технологии;

кибербезопасность и защита информации;

автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника.

За время действия программы ИТ-направления выбрали 883 человека.

Кто чаще всего обучается по ваучерам

Статистика показывает изменение портрета получателей ваучеров:

2023 год — 364 человека;

2024 год — 196 человек;

2025 год — 323 выплаты на ИТ-образование.

В 2025 году самой активной группой стали люди в возрасте 45+ — 207 человек, что составляет почти 60% всех получателей.

В 2024 году больше всего ваучеров получили внутренне перемещенные лица — 105 из 196.

В то же время участники боевых действий в 2025 году выбирали ИТ-образование значительно реже — всего 17 раз. По словам Лилии Грабовской, это связано не с отсутствием интереса, а с тем, что ветераны часто получают альтернативную поддержку от общественных организаций.

Кто доплачивает за обучение, если ваучера не хватает

Номинал ваучера покрывает до 30 тысяч гривен стоимости обучения. Если цена образовательной программы выше, разницу можно:

оплатить самостоятельно;

компенсировать за счет общественных организаций;

или получить поддержку от работодателей, заинтересованных в подготовке будущего специалиста.

«Участникам боевых действий мы совместно с общественными организациями покрывали полную стоимость обучения, даже когда она превышала 50 тысяч гривен: 30 тысяч — ваучером, остальная сумма — от ГО», — пояснила Лилия Грабовская.

Обучение бесплатно и даже с возвратом средств

Служба занятости также имеет примеры, когда студентов с высокими показателями успеваемости переводили на бюджетную форму обучения. В таком случае ваучерные средства возвращались, поскольку необходимость в них исчезала.

Общие результаты программы

В целом с начала действия программы выдано более 60 тысяч ваучеров на обучение по различным профессиям.

По результатам опросов, большинство получателей отмечают, что ваучер помог изменить профессию, способствовал повышению заработной платы и позволил адаптироваться к новым условиям рынка труда.

