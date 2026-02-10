LELÉKA після перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2026 задумалася передати кубок Laud

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2026 LELÉKA зізналася, що після фіналу замислилася над несподіваним кроком.

Фото: Cуспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 Вікторія Корнікова, відома під сценічним ім’ям LELÉKA, заявила, що у неї зʼявилася думка передати свій переможний кубок іншому фіналісту конкурсу — співаку Laud (Владиславу Каращуку).

В інтерв’ю «Радіо Промінь» артистка зізналася, що щиро захоплюється вокальними здібностями колеги та вболівала за нього ще під час фіналу Нацвідбору. За її словами, вже наступного ранку після перемоги в неї з’явилися сумніви щодо власного тріумфу та думки про те, що саме Laud міг би представляти Україну на міжнародній сцені.

LELÉKA наголосила, що вважає Laud одним із найсильніших вокалістів конкурсу, відзначивши його техніку та музичний смак. Артистка зізналася, що навіть замислювалася над можливістю передати переможний кубок.

Відповідаючи на пряме запитання ведучого про те, чи справді вона готова передати нагороду Laud, LELÉKA підтвердила свій намір, коротко зазначивши: «Так».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.