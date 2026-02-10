  1. В Україні

LELÉKA після перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2026 задумалася передати кубок Laud

22:18, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2026 LELÉKA зізналася, що після фіналу замислилася над несподіваним кроком.
LELÉKA після перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2026 задумалася передати кубок Laud
Фото: Cуспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 Вікторія Корнікова, відома під сценічним ім’ям LELÉKA, заявила, що у неї зʼявилася думка передати свій переможний кубок іншому фіналісту конкурсу — співаку Laud (Владиславу Каращуку).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

В інтерв’ю «Радіо Промінь» артистка зізналася, що щиро захоплюється вокальними здібностями колеги та вболівала за нього ще під час фіналу Нацвідбору. За її словами, вже наступного ранку після перемоги в неї з’явилися сумніви щодо власного тріумфу та думки про те, що саме Laud міг би представляти Україну на міжнародній сцені.

LELÉKA наголосила, що вважає Laud одним із найсильніших вокалістів конкурсу, відзначивши його техніку та музичний смак. Артистка зізналася, що навіть замислювалася над можливістю передати переможний кубок.

Відповідаючи на пряме запитання ведучого про те, чи справді вона готова передати нагороду Laud, LELÉKA підтвердила свій намір, коротко зазначивши: «Так».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]