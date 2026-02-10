LELÉKA после победы в Нацотборе на Евровидение-2026 задумалась о передаче кубка Laud

Победительница Нацотбора на Евровидение-2026 LELÉKA призналась, что после финала задумалась над неожиданным шагом.

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 Виктория Корникова, известная под сценическим именем LELÉKA, заявила, что у нее появилась мысль передать свой победный кубок другому финалисту конкурса — певцу Laud (Владиславу Каращуку).

В интервью «Радио Промінь» артистка призналась, что искренне восхищается вокальными способностями коллеги и болела за него еще во время финала Нацотбора. По ее словам, уже на следующее утро после победы у нее появились сомнения относительно собственного триумфа и мысли о том, что именно Laud мог бы представлять Украину на международной сцене.

LELÉKA подчеркнула, что считает Laud одним из самых сильных вокалистов конкурса, отметив его технику и музыкальный вкус. Артистка призналась, что даже задумывалась о возможности передать победный кубок.

Отвечая на прямой вопрос ведущего о том, действительно ли она готова передать награду Laud, LELÉKA подтвердила свое намерение, кратко отметив: «Да».

