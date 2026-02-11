Дитина на дистанційному навчанні: коли батьки можуть працювати з дому законно
Морози, негода та відключення світла знову змінюють формат навчання в Україні. У низці міст школи тимчасово перевели учнів на дистанційне навчання через низькі температури й складні погодні умови. Для безпеки дітей це виправдане рішення, однак для працюючих батьків воно створює додаткові виклики.
Йдеться насамперед про сім’ї, де є діти до 14 років, які під час онлайн-навчання залишаються вдома без нагляду дорослих, тоді як батьки мають бути на роботі.
Профспілка працівників авіабудування та машинобудування України пояснила, які права мають батьки, коли школи переходять на онлайн-навчання.
Що каже законодавство
У Кодексі законів про працю України передбачений механізм, який дозволяє поєднати роботу та догляд за дитиною в таких ситуаціях.
Згідно з частиною 14 статті 60-2 КЗпП, працівник може перейти на дистанційну роботу, якщо його дитина віком до 14 років навчається онлайн на підставі наказу або розпорядження закладу освіти. Обов’язкова умова — погодження з роботодавцем.
Які можливості це дає батькам
Норма закону дозволяє:
- домовитися з роботодавцем про тимчасовий дистанційний режим роботи на період онлайн-навчання дитини;
- офіційно оформити зміну формату роботи — через відповідний наказ;
- легально перебувати вдома поруч із дитиною, не порушуючи трудової дисципліни.
Водночас важливо пам’ятати: дистанційна робота застосовується лише за згодою роботодавця, тому фахівці радять заздалегідь обговорювати таку можливість і, за потреби, надати підтвердний документ зі школи.
