Ребенок на дистанционном обучении: когда родители могут работать из дома законно

Когда ребенок обучается онлайн на основании приказа школы, родители могут инициировать дистанционныи режим работы без нарушения трудовои дисциплины.

Фото: nus.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Морозы, непогода и отключения света снова меняют формат обучения в Украине. В ряде городов школы временно перевели учеников на дистанционное обучение из-за низких температур и сложных погодных условий. Для безопасности детеи это оправданное решение, однако для работающих родителеи оно создает дополнительные вызовы.

Речь идет прежде всего о семьях, где есть дети до 14 лет, которые во время онлайн-обучения остаются дома без присмотра взрослых, тогда как родители должны быть на работе.

Профсоюз работников авиастроения и машиностроения Украины объяснил, какими правами обладают родители, когда школы переходят на онлайн-обучение.

Что говорит законодательство

В Кодексе законов о труде Украины предусмотрен механизм, который позволяет совместить работу и уход за ребенком в таких ситуациях.

Согласно части 14 статьи 60-2 КЗоТ, работник может перейти на дистанционную работу, если его ребенок в возрасте до 14 лет обучается онлайн на основании приказа или распоряжения учебного заведения. Обязательное условие — согласие работодателя.

Какие возможности это дает родителям

Норма закона позволяет:

договориться с работодателем о временном дистанционном режиме работы на период онлайн-обучения ребенка;

официально оформить изменение формата работы — через соответствующий приказ;

легально находиться дома рядом с ребенком, не нарушая трудовую дисциплину.

В то же время важно помнить: дистанционная работа применяется только с согласия работодателя, поэтому специалисты советуют заранее обсуждать такую возможность и, при необходимости, предоставить подтверждающий документ из школы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.