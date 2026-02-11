Ребенок на дистанционном обучении: когда родители могут работать из дома законно
Морозы, непогода и отключения света снова меняют формат обучения в Украине. В ряде городов школы временно перевели учеников на дистанционное обучение из-за низких температур и сложных погодных условий. Для безопасности детеи это оправданное решение, однако для работающих родителеи оно создает дополнительные вызовы.
Речь идет прежде всего о семьях, где есть дети до 14 лет, которые во время онлайн-обучения остаются дома без присмотра взрослых, тогда как родители должны быть на работе.
Профсоюз работников авиастроения и машиностроения Украины объяснил, какими правами обладают родители, когда школы переходят на онлайн-обучение.
Что говорит законодательство
В Кодексе законов о труде Украины предусмотрен механизм, который позволяет совместить работу и уход за ребенком в таких ситуациях.
Согласно части 14 статьи 60-2 КЗоТ, работник может перейти на дистанционную работу, если его ребенок в возрасте до 14 лет обучается онлайн на основании приказа или распоряжения учебного заведения. Обязательное условие — согласие работодателя.
Какие возможности это дает родителям
Норма закона позволяет:
- договориться с работодателем о временном дистанционном режиме работы на период онлайн-обучения ребенка;
- официально оформить изменение формата работы — через соответствующий приказ;
- легально находиться дома рядом с ребенком, не нарушая трудовую дисциплину.
В то же время важно помнить: дистанционная работа применяется только с согласия работодателя, поэтому специалисты советуют заранее обсуждать такую возможность и, при необходимости, предоставить подтверждающий документ из школы.
