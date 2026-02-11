У ексначальника ДМС в Хмельницькій області знайшли магазин елітних меблів та три «забуті» автомобілі

Ці активи посадовець «забув» відобразити в щорічній декларації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області через недекларування активів на суму понад 30 мільйонів гривень.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, значна частина майна була оформлена на дружину посадовця та набута під час шлюбу, однак ці активи не були відображені в щорічній декларації, попри вимоги законодавства.

Серед незадекларованого майна:

магазин елітних меблів вартістю 24 791 606 грн;

автомобіль AUDI Q8 вартістю 2 647 000 грн;

автомобіль AUDI Q5 вартістю 2 427 000 грн;

ще один AUDI Q5 вартістю 504 000 грн.

Після викриття правопорушення посадовець звільнився з посади. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування завідомо недостовірних відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.