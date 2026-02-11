У экс-начальника ГМС в Хмельницкой области нашли магазин элитной мебели и три «забытых» автомобиля

Эти активы должностное лицо «забыло» отразить в ежегодной декларации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области из-за недекларирования активов на сумму более 30 миллионов гривен.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, значительная часть имущества была оформлена на супругу должностного лица и приобретена в период брака, однако эти активы не были отражены в ежегодной декларации, несмотря на требования законодательства.

Среди незадекларированного имущества:

магазин элитной мебели стоимостью 24 791 606 грн;

автомобиль AUDI Q8 стоимостью 2 647 000 грн;

автомобиль AUDI Q5 стоимостью 2 427 000 грн;

еще один AUDI Q5 стоимостью 504 000 грн.

После разоблачения правонарушения должностное лицо уволилось с должности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование заведомо недостоверных сведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.