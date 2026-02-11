  1. В Украине

У экс-начальника ГМС в Хмельницкой области нашли магазин элитной мебели и три «забытых» автомобиля

16:54, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Эти активы должностное лицо «забыло» отразить в ежегодной декларации.
У экс-начальника ГМС в Хмельницкой области нашли магазин элитной мебели и три «забытых» автомобиля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области из-за недекларирования активов на сумму более 30 миллионов гривен.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, значительная часть имущества была оформлена на супругу должностного лица и приобретена в период брака, однако эти активы не были отражены в ежегодной декларации, несмотря на требования законодательства.

Среди незадекларированного имущества:

  • магазин элитной мебели стоимостью 24 791 606 грн;
  • автомобиль AUDI Q8 стоимостью 2 647 000 грн;
  • автомобиль AUDI Q5 стоимостью 2 427 000 грн;
  • еще один AUDI Q5 стоимостью 504 000 грн.

После разоблачения правонарушения должностное лицо уволилось с должности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование заведомо недостоверных сведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Хмельницкий Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]