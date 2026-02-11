Чи зростуть тарифи на тепло та світло через нові закони: у Раді дали відповідь

Що буде з тарифами після нових енергетичних законів.

Фото: Уніан

Ухвалені парламентом законопроєкти №14067 щодо підвищення ефективності теплопостачання та №13219 про будівництво нових генеруючих потужностей не містять норм про підвищення тарифів для населення. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, інформація про нібито зростання тарифів, яка поширюється у соціальних мережах, не відповідає дійсності. Політик нагадав, що з серпня 2022 року в Україні діє законодавчий мораторій на підвищення тарифів на тепло. Наразі законопроєктів щодо його скасування або зміни немає.

Щодо тарифів на електроенергію, їх встановлює уряд, однак різницю між ринковою ціною та тарифом для населення компенсують державні компанії — НАЕК «Енергоатом» та Укргідроенерго.

Як зазначив депутат, саме ці підприємства несуть додаткове фінансове навантаження для збереження чинних тарифів для побутових споживачів. За його словами, розвиток вітрової та сонячної генерації не впливає на тариф для населення і не стане підставою для його підвищення.

«Перша компанія – «Енергоатом», друга – «Укргідроенерго». Саме вони несуть додаткове фінансове навантаження для того, щоб зберегти тарифи для населення. Тому ніякі вітро- або сонячні електростанції не мають впливу на тарифи для населення. Безумовно, їхнє будівництво не призведе до підвищення тарифів для населення на електроенергію», - зазначив народний депутат.

Водночас будівництво нових електростанцій є необхідним для подолання дефіциту електроенергії, адже саме дефіцит, за словами парламентаря, може спричиняти цінові коливання на ринку.

