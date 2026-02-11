Вырастут ли тарифы на тепло и свет из-за новых законов: в Раде дали ответ

Что произойдет с тарифами после новых энергетических законов.

Принятые парламентом законопроекты №14067 о повышении эффективности теплоснабжения и №13219 о строительстве новых генерирующих мощностей не содержат норм о повышении тарифов для населения. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, информация о якобы росте тарифов, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Политик напомнил, что с августа 2022 года в Украине действует законодательный мораторий на повышение тарифов на тепло. В настоящее время законопроектов о его отмене или изменении нет.

Что касается тарифов на электроэнергию, их устанавливает правительство, однако разницу между рыночной ценой и тарифом для населения компенсируют государственные компании — НАЭК «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Как отметил депутат, именно эти предприятия несут дополнительную финансовую нагрузку для сохранения действующих тарифов для бытовых потребителей. По его словам, развитие ветровой и солнечной генерации не влияет на тариф для населения и не станет основанием для его повышения.

«Первая компания – «Энергоатом», вторая – «Укргидроэнерго». Именно они несут дополнительную финансовую нагрузку для того, чтобы сохранить тарифы для населения. Поэтому никакие ветро- или солнечные электростанции не имеют влияния на тарифы для населения. Безусловно, их строительство не приведет к повышению тарифов для населения на электроэнергию», — отметил народный депутат.

В то же время строительство новых электростанций необходимо для преодоления дефицита электроэнергии, поскольку именно дефицит, по словам парламентария, может вызывать ценовые колебания на рынке.

