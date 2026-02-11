КСУ розглядав справу щодо конституційності підстав зупинення виконавчих дій

На думку Товариства, «оспорювані приписи Закону повністю унеможливлюють виконання судових рішень у його справах упродовж більш як чотири роки, чим порушують право на справедливий суд».

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший сенат КСУ 11 лютого на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „КІНТО“ (далі – Товариство) щодо конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року №1404-VІІІ (далі – Закон). Про це повідомив КСУ.

Суддя-доповідач у справі Олександр Петришин поінформував, що згідно з пунктом 12 частини першої статті 34 Закону виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі „включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства до переліку обʼєктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації“.

Суб’єкт права на конституційну скаргу просить перевірити оспорювані положення Закону на відповідність частині другій статті 3, частині першій статті 6, статті 8, частинам третій, четвертій статті 13, частині другій статті 19, частинам другій, третій статті 22, частинам першій, четвертій, сьомій статті 41, частинам першій, другій статті 55, пункту 9 частини другої статті 129, частинам першій, другій статті 129-1 Конституції України.

За результатами аналізу конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається таке.

Товариство звернулося до господарських судів із низкою позовів до Публічного акціонерного товариства „Центренерго“ (далі – ПАТ „Центренерго“). Господарський суд Київської області позови Товариства задовольнив. Зокрема, стягнув з ПАТ „Центренерго“ на користь акціонерів грошові кошти як невиплачені в строк дивіденди за 2018 рік, а також витрати на судовий збір та професійну правничу допомогу. Крім того, стягнув з ПАТ „Центренерго“ на користь Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Синергія клаб“» борг, пеню та судовий збір; на користь «Непідприємницького товариства Відкритий пенсійний фонд „Соціальний стандарт”» – основний борг, пеню та судовий збір.

На виконання рішень судів у зазначених справах були видані виконавчі документи та відкриті відповідні виконавчі провадження. У подальшому державний виконавець зупинив вчинення виконавчих дій у цих провадженнях на підставі пункту 12 частини першої статті 34 Закону. Не погоджуючись із постановами про зупинення та тривалою бездіяльністю виконавця, Товариство оскаржило його дії (бездіяльність) у судовому порядку. За результатами розгляду скарг у їх задоволенні було відмовлено.

На думку Товариства, „оспорювані приписи Закону повністю унеможливлюють виконання судових рішень у його справах упродовж більш як чотири роки, чим порушують право на справедливий суд”.

Перший сенат дослідив матеріали цієї справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні були присутні уповноважена особа, яка діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу, адвокат та представники медіа.

Фото: КСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.