КСУ рассматривал дело относительно конституционности оснований приостановления исполнительных действий

По мнению Общества, «оспариваемые предписания Закона полностью делают невозможным исполнение судебных решений по его делам в течение более чем четырех лет, чем нарушают право на справедливый суд».

Фото: КСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат КСУ 11 февраля в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Частного акционерного общества „КИНТО“ (далее — Общество) относительно конституционности пункта 12 части первой статьи 34 Закона Украины „Об исполнительном производстве“ от 2 июня 2016 года № 1404-VIII (далее — Закон). Об этом сообщил КСУ.

Судья-докладчик по делу Александр Петришин проинформировал, что согласно пункту 12 части первой статьи 34 Закона исполнитель приостанавливает совершение исполнительных действий в случае «включения единого имущественного комплекса должника — государственного или коммунального предприятия, пакета акций (долей) в размере более 50 процентов уставного капитала должника — хозяйственного общества в перечень объектов малой или большой приватизации, подлежащих приватизации».

Субъект права на конституционную жалобу просит проверить оспариваемые положения Закона на соответствие части второй статьи 3, части первой статьи 6, статье 8, частям третьей, четвертой статьи 13, части второй статьи 19, частям второй, третьей статьи 22, частям первой, четвертой, седьмой статьи 41, частям первой, второй статьи 55, пункту 9 части второй статьи 129, частям первой, второй статьи 129-1 Конституции Украины.

По результатам анализа конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

Общество обратилось в хозяйственные суды с рядом исков к Публичному акционерному обществу „Центрэнерго“ (далее — ПАО „Центрэнерго“). Хозяйственный суд Киевской области иски Общества удовлетворил. В частности, взыскал с ПАО „Центрэнерго“ в пользу акционеров денежные средства как невыплаченные в срок дивиденды за 2018 год, а также расходы на судебный сбор и профессиональную правовую помощь. Кроме того, взыскал с ПАО „Центрэнерго“ в пользу Публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Синергия клаб“» долг, пеню и судебный сбор; в пользу «Непредпринимательского общества Открытый пенсионный фонд „Социальный стандарт“» — основной долг, пеню и судебный сбор.

Во исполнение решений судов по указанным делам были выданы исполнительные документы и открыты соответствующие исполнительные производства. В дальнейшем государственный исполнитель приостановил совершение исполнительных действий в этих производствах на основании пункта 12 части первой статьи 34 Закона. Не соглашаясь с постановлениями о приостановлении и длительным бездействием исполнителя, Общество обжаловало его действия (бездействие) в судебном порядке. По результатам рассмотрения жалоб в их удовлетворении было отказано.

По мнению Общества, «оспариваемые предписания Закона полностью делают невозможным исполнение судебных решений по его делам в течение более чем четырех лет, чем нарушают право на справедливый суд».

Первый сенат исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

На пленарном заседании присутствовали уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат и представители медиа.

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.