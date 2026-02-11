Новий раунд переговорів запланований на 17-18 лютого у США, але поки незрозуміло, чи погодиться РФ, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проходити «сумлінно».

Наступного тижня, 17–18 лютого, у США може пройти черговий етап перемовин між українською та російською сторонами, присвячений припиненню війни. Очікується, що ключовою темою зустрічі стане питання територіального контролю, зокрема можливість запровадження вільної економічної зони на Донбасі. Про такі плани повідомив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з агентством Bloomberg.

Зеленський зазначив, що він прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, хоча неясно, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Він також зазначив, що серед ініціатив, які розглядаються, є американська пропозиція щодо формування на Донбасі вільної економічної зони як своєрідної буферної території. Водночас, за словами глави держави, обидві сторони сприймають цю ідею з певною недовірою.

«Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати», — сказав Зеленський.

Президент додав, що в обговореннях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні уточнити свою позицію.

«Якщо це наша територія — а це наша територія — то країна, чия це територія, повинна нею керувати», — сказав Зеленський.

Окрім цього, він підкреслив, що за умови «сумлінних» переговорів війна може завершитися вже за кілька місяців.

