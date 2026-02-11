Новый раунд переговоров запланирован на 17-18 февраля в США, но пока неясно, согласится ли РФ, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проходить добросовестно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На следующей неделе, 17–18 февраля, в США может пройти очередной этап переговоров между украинской и российской сторонами, посвящённый прекращению войны. Ожидается, что ключевой темой встречи станет вопрос территориального контроля, в частности возможность введения свободной экономической зоны на Донбассе. О таких планах сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с агентством Bloomberg.

Зеленский отметил, что он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, хотя неясно, согласится ли на такую встречу Россия.

Он также отметил, что среди инициатив, которые рассматриваются, есть американское предложение о создании на Донбассе свободной экономической зоны как своеобразной буферной территории. В то же время, по словам главы государства, обе стороны воспринимают эту идею с определённым недоверием.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договорённости были такими — давайте вернёмся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что в обсуждениях о том, кто контролирует буферную зону, США должны уточнить свою позицию.

«Если это наша территория — а это наша территория — то страна, чья это территория, должна ею управлять», — сказал Зеленский.

Кроме этого, он подчеркнул, что при условии конструктивных и добросовестных переговоров война может завершиться уже через несколько месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.