Українців закликали зробити запас води й продуктів та підготувати тривожну валізу: у чому причина

Через загрозу нових обстрілів і можливі перебої з електрикою, теплом та водою МВС закликає громадян не зволікати й завчасно підготуватися.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що Росія продовжує обстрілювати територію України. Через це можливі перебої з електрикою, теплопостачанням і водою. Громадян просять завчасно підготуватися до можливого ускладнення ситуації та мати вдома необхідні запаси.

Насамперед йдеться про питну та технічну воду з розрахунку не менше 3 літрів питної та 11–12 літрів технічної води на одну особу на добу, а також продукти тривалого зберігання та медикаменти першої потреби. Важливо мати підготовлену валізу першої необхідності з документами, засобами гігієни, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву та запасом готівки.

У МВС зазначили, що також треб нагадати дітям правила безпеки та контролювати їх дотримання. Також необхідно подбати про домашніх улюбленців, забезпечивши для них запас води та їжі.

Громадян просять уважно стежити за офіційними повідомленнями, тримати мобільні пристрої та альтернативні джерела живлення зарядженими та без нагальної потреби не перебувати на вулиці, особливо у темний час доби.

У разі потреби допомоги слід телефонувати за номером 112. Якщо відсутній мобільний зв’язок, можна підключитися до Wi-Fi та звернутися через застосунок 112 Ukraine.

