  1. В Україні

Українців закликали зробити запас води й продуктів та підготувати тривожну валізу: у чому причина

17:19, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через загрозу нових обстрілів і можливі перебої з електрикою, теплом та водою МВС закликає громадян не зволікати й завчасно підготуватися.
Українців закликали зробити запас води й продуктів та підготувати тривожну валізу: у чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що Росія продовжує обстрілювати територію України. Через це можливі перебої з електрикою, теплопостачанням і водою. Громадян просять завчасно підготуватися до можливого ускладнення ситуації та мати вдома необхідні запаси.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Насамперед йдеться про питну та технічну воду з розрахунку не менше 3 літрів питної та 11–12 літрів технічної води на одну особу на добу, а також продукти тривалого зберігання та медикаменти першої потреби. Важливо мати підготовлену валізу першої необхідності з документами, засобами гігієни, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву та запасом готівки.

У МВС зазначили, що також треб нагадати дітям правила безпеки та контролювати їх дотримання. Також необхідно подбати про домашніх улюбленців, забезпечивши для них запас води та їжі.

Громадян просять уважно стежити за офіційними повідомленнями, тримати мобільні пристрої та альтернативні джерела живлення зарядженими та без нагальної потреби не перебувати на вулиці, особливо у темний час доби.

У разі потреби допомоги слід телефонувати за номером 112. Якщо відсутній мобільний зв’язок, можна підключитися до Wi-Fi та звернутися через застосунок 112 Ukraine.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МВС рф Україна війна обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]