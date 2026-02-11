Украинцев призвали сделать запас воды и продуктов и подготовить тревожный чемодан: в чем причина

Из-за угрозы новых обстрелов и возможных перебоев с электричеством, теплом и водой МВД призывает граждан не медлить и заранее подготовиться.

Министерство внутренних дел сообщает, что Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Поэтому возможны перебои с электричеством, теплоснабжением и водой. Граждан просят заблаговременно подготовиться к возможному усложнению ситуации и иметь дома необходимые запасы.

В первую очередь речь идет о питьевой и технической воде из расчета не менее 3 литров питьевой и 11–12 литров технической воды на одного человека в сутки, а также продукты длительного хранения и медикаменты первой потребности. Важно иметь подготовленный чемодан первой необходимости с документами, средствами гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и запасом наличных денег.

В МВД отметили, что также нужно напомнить детям правила безопасности и контролировать их соблюдение. Также необходимо позаботиться о домашних питомцах, обеспечив для них запас воды и пищи.

Граждан просят внимательно следить за официальными сообщениями, держать мобильные устройства и альтернативные источники питания заряженными и без необходимости не находиться на улице, особенно в темное время суток.

В случае необходимости помощь следует звонить по номеру 112. Если отсутствует мобильная связь, можно подключиться к Wi-Fi и обратиться через приложение 112 Ukraine.

