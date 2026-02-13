  1. В Україні

BMW відкликає понад півмільйона автомобілів через ризик займання

07:36, 13 лютого 2026
Відкликання стосується моделей 2020-2022 років через дефект стартера.
Німецький автовиробник BMW оголосив глобальну кампанію відкликання приблизно 575 тисяч автомобілів через потенційний ризик займання, пов’язаний із зношенням магнітного перемикача стартера. Про це повідомляє BMWBlog.

Дефект стосується стартерних реле, виготовлених з липня 2020 по липень 2022 року, які могли встановлюватися й пізніше. Через зношення перемикача можливі ускладнення або повна неможливість запуску двигуна. У гіршому випадку металеве стирання всередині вузла може спричинити коротке замикання та локальний перегрів стартера, що створює ризик займання навіть під час руху.

Під відкликання потрапляють моделі 2 Series Coupé, 3 Series Sedan, Touring та Long Wheelbase, 4 Series Coupé, Convertible та Gran Coupé, 5 Series Sedan і Touring, 6 Series Gran Turismo, 7 Series, X3, X4, X5, X6, Z4, а також Toyota Supra через спільну платформу.

BMW повідомляє, що усунення проблеми передбачає заміну стартера, а іноді й акумулятора. Ремонт триває до двох годин. Власникам радять не залишати автомобіль із працюючим двигуном без нагляду, особливо після дистанційного запуску.

У США раніше відкликали близько 87 тисяч автомобілів через схожу проблему перегріву стартера. Власникам рекомендують перевірити свій VIN-код на наявність відкликання та звернутися до офіційного дилера.

авто транспорт

