BMW отзывает более полумиллиона автомобилей из-за риска возгорания

07:36, 13 февраля 2026
Отзыв касается моделей 2020-2022 годов из-за дефекта стартера.
Немецкий автопроизводитель BMW объявил глобальную кампанию по отзыву примерно 575 тысяч автомобилей из-за потенциального риска возгорания, связанного с износом магнитного переключателя стартера. Об этом сообщает BMWBlog.

Дефект касается стартерных реле, изготовленных с июля 2020 по июль 2022 года, которые могли устанавливаться и позже. Из-за износа переключателя возможны затруднения или полная невозможность запуска двигателя. В худшем случае металлический износ внутри узла может вызвать короткое замыкание и локальный перегрев стартера, что создает риск возгорания даже во время движения.

Под отзыв попадают модели 2 Series Coupé, 3 Series Sedan, Touring и Long Wheelbase, 4 Series Coupé, Convertible и Gran Coupé, 5 Series Sedan и Touring, 6 Series Gran Turismo, 7 Series, X3, X4, X5, X6, Z4, а также Toyota Supra из-за общей платформы.

BMW сообщает, что устранение проблемы предусматривает замену стартера, а иногда и аккумулятора. Ремонт длится до двух часов. Владельцам советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра, особенно после дистанционного запуска.

В США ранее отозвали около 87 тысяч автомобилей из-за похожей проблемы перегрева стартера. Владельцам рекомендуют проверить свой VIN-код на наличие отзыва и обратиться к официальному дилеру.

