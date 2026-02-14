З Днем святого Валентина — теплі привітання коханому, коханій, чоловікові, дружині та колегам

Універсальні валентинки для тих, хто вам дорогий, дивіться у нашій добірці.

У суботу, 14 лютого, відзначають День святого Валентина. В цей день заведено дарувати листівки-валентинки та приємні подарунки.

Ми підготували теплі привітання своїми словами з Днем святого Валентина.

Привітання з Днем святого Валентина для коханого

З Днем святого Валентина, мій найрідніший! Дякую тобі за силу, підтримку і впевненість, яку ти даруєш щодня. Поруч із тобою я відчуваю спокій і справжнє щастя.

Любий, ти — моя опора і моє натхнення. Нехай наше кохання буде міцним, глибоким і світлим, попри будь-які обставини.

Кожен день з тобою — це подарунок. Бажаю нам ще багато спільних мрій, подорожей і теплих вечорів удвох.

Ти — чоловік, якого я обрала серцем. Дякую за турботу, ніжність і щирість, якими ти наповнюєш моє життя.

З тобою я навчилася довіряти й любити по-справжньому. Нехай наші почуття лише міцнішають із роками.

Ти — мій спокій у бурю і радість у світлі дні. Люблю тебе за все, ким ти є.

Дякую, що завжди знаходиш слова підтримки й обійми, коли вони найбільше потрібні.

Твоє кохання робить мене сильнішою і впевненішою. Я безмежно ціную це.

Нехай у нашому житті буде ще більше приводів для радості й гордості одне за одного.

Ти — мій найкращий вибір і моя найбільша удача. З тобою навіть звичайний день стає особливим.

Привітання з Днем Святого Валентина для коханої

З Днем святого Валентина, моя прекрасна! Ти — світло в моєму житті й натхнення рухатися вперед.

Дякую тобі за ніжність, турботу і тепло, яке ти даруєш щодня. Поруч із тобою я по-справжньому щасливий.

Твоя усмішка — найкраща частина мого дня. Нехай вона завжди сяє. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання і гармонія.

Ти — мій спокій, моя радість і моя найбільша цінність. Я вдячний долі за кожну мить поруч із тобою.

Нехай наше кохання буде міцним фундаментом для всіх наших мрій.

Ти — моя муза, яка надихає ставати кращим. Разом із тобою я хочу будувати майбутнє.

Ти робиш мій світ яскравішим і теплішим. Люблю тебе за щирість, доброту і силу характеру.

Нехай у нашому житті буде більше обіймів і щасливих моментів. Кохаю тебе всім серцем і душею.

Привітання з Днем Святого Валентина для чоловіка

З Днем святого Валентина, мій дорогий чоловіку! Дякую за стабільність, турботу і підтримку, які ти даруєш нашій родині.

Ти — моя надійна опора і партнер у житті. Разом ми здатні подолати будь-які труднощі.

Я ціную твою мудрість, силу і відповідальність. Пишаюся тобою щодня.

Дякую за любов, яка відчувається в кожному твоєму вчинку. Наша сім’я — моя найбільша гордість, і ти її серце.

Поруч із тобою я відчуваю впевненість у майбутньому. Ти — приклад справжнього чоловіка і люблячого партнера.

Нехай наше подружнє життя буде сповнене тепла і взаєморозуміння. Дякую за терпіння і підтримку у складні моменти.

Я вдячна за кожен день, який ми проводимо разом. Нехай наші почуття з роками стають лише глибшими.

Разом ми створили особливий світ — і я його ціную. З тобою я відчуваю себе по-справжньому щасливою дружиною.

Привітання з Днем Святого Валентина для дружини

З Днем святого Валентина, моя кохана дружино! Ти — душа і тепло нашого дому.

Дякую за любов і затишок, які ти створюєш навколо себе. Ти — моя підтримка і натхнення в кожному рішенні.

Я вдячний тобі за ніжність і мудрість, якими ти наповнюєш наше життя. З тобою я відчуваю гармонію і справжнє партнерство.

Нехай у нашому домі завжди панують любов і взаєморозуміння. Я ціную кожну мить, проведену разом.

Ти — найкраща дружина, і я пишаюся тобою. Нехай наша любов буде прикладом для інших.

Поруч із тобою я відчуваю спокій і впевненість. Ти — мій вибір на все життя.

Люблю тебе за твою щирість і велике серце. З тобою кожен день наповнений сенсом.

Привітання з Днем Святого Валентина для колег

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю, щоб у вашому житті завжди знаходилося місце для любові — до справи, до людей і до себе.

Нехай це свято принесе теплі слова, щирі посмішки й гарний настрій.

Бажаю гармонії в роботі та особистому житті, підтримки колег і розуміння близьких.

Нехай любов надихає на нові ідеї та професійні досягнення.

Бажаю внутрішнього тепла і впевненості в завтрашньому дні.

Нехай у вашому серці завжди буде світло, навіть у напружені робочі періоди.

Бажаю енергії, натхнення і гарного балансу між роботою та відпочинком.

Нехай поруч будуть люди, які підтримують і цінують вас. Бажаю щирих почуттів і теплих моментів поза роботою.

Нехай любов до своєї справи приносить задоволення і розвиток. Бажаю успіхів, стабільності й душевної рівноваги.

Зі святом! Нехай цей день додасть тепла та позитиву на весь рік.

