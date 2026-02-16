  1. В Україні

На трасі Львів–Луцьк автобус з пасажирами злетів у кювет: фото

22:36, 16 лютого 2026
Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса госпіталізовані.
У Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса. Унаслідок аварії троє пасажирок отримали травми та були госпіталізовані.

За даними поліції Львівської області, ДТП сталася близько 07:20 15 лютого на автодорозі «Львів–Луцьк» поблизу села Дернів. Про інцидент повідомили уже 16 лютого.

Попередньо встановлено, що 45-річний водій автобуса Van Hool, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали три пасажирки: 51-річна жителька Дніпропетровської області та дві мешканки Черкаської області віком 55 і 64 роки. Усіх постраждалих доставили до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

