Чи гарантована відстрочка після завершення нового контракту – пояснили в Міноборони

У відомстві заявили, що право на відстрочку для окремих категорій військовослужбовців закріплене постановою Кабміну.

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Як раніше повідомлялося, в Україні стартувала кампанія з укладання мотиваційних контрактів на проходження військової служби. Нові контракти з визначеними строками служби та гарантованою відстрочкою можуть підписувати цивільні, мобілізовані та військовослужбовці, які вже проходять службу за контрактом.

У Міністерстві оборони відповіли на одне з найпоширеніших запитань військових — чи існує гарантія надання відстрочки після завершення строку дії нового контракту.

У відомстві нагадали, що відповідно до статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Також у Міноборони зазначили, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2026 року №768 передбачено гарантоване надання відстрочки відповідній категорії осіб.

Умовою для її отримання є надання документів, які підтверджують право на таку відстрочку.

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