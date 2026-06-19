Чи гарантована відстрочка після завершення нового контракту – пояснили в Міноборони
Як раніше повідомлялося, в Україні стартувала кампанія з укладання мотиваційних контрактів на проходження військової служби. Нові контракти з визначеними строками служби та гарантованою відстрочкою можуть підписувати цивільні, мобілізовані та військовослужбовці, які вже проходять службу за контрактом.
У Міністерстві оборони відповіли на одне з найпоширеніших запитань військових — чи існує гарантія надання відстрочки після завершення строку дії нового контракту.
У відомстві нагадали, що відповідно до статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
Також у Міноборони зазначили, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2026 року №768 передбачено гарантоване надання відстрочки відповідній категорії осіб.
Умовою для її отримання є надання документів, які підтверджують право на таку відстрочку.
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