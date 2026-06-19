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Гарантирована ли отсрочка после завершения нового контракта — пояснили в Минобороны

12:59, 19 июня 2026
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В ведомстве заявили, что право на отсрочку для отдельных категорий военнослужащих закреплено постановлением Кабмина.
Гарантирована ли отсрочка после завершения нового контракта — пояснили в Минобороны
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Как сообщалось ранее, в Украине стартовала кампания по заключению мотивационных контрактов на прохождение военной службы. Новые контракты с определенными сроками службы и гарантированной отсрочкой могут подписывать гражданские лица, мобилизованные и военнослужащие, которые уже проходят службу по контракту.

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В Министерстве обороны ответили на один из самых распространенных вопросов военных — существует ли гарантия предоставления отсрочки после истечения срока действия нового контракта.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 117 Конституции Украины Кабинет Министров в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению.

Также в Минобороны отметили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2026 года № 768 предусмотрено гарантированное предоставление отсрочки соответствующей категории лиц.

Условием для ее получения является предоставление документов, подтверждающих право на такую отсрочку.

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