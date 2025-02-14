У Верховному Суді обговорили ключові тенденції функціонування судової влади

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко звернув увагу на роль національних судів у розгляді справ щодо воєнних злочинів.

Фото: Верховний Суд

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Керівники органів системи правосуддя та представники найвищих державних інституцій обговорили стан здійснення правосуддя та функціонування судової влади за минулий рік під час наради з головами апеляційних судів, організованої Верховним Судом за підтримки ОБСЄ.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зазначив, що таке обговорення є логічним продовженням засідання підсумкового Пленуму Верховного Суду, під час якого було представлено інформацію про стан здійснення правосуддя, окреслено основні виклики, з якими стикаються суди, особливо в умовах повномасштабного вторгнення рф до України, а також окреслено перспективи подальшого розвитку судової влади.

Аналізуючи дані судової статистики, Станіслав Кравченко наголосив, що практично за всіма ключовими показниками кількість справ, які надійшли на розгляд українських судів у 2024 році, порівняно з попереднім роком збільшилася. Водночас судовій системі вкотре вдалося забезпечити баланс між обсягами надходження та розгляду справ. Тож судова система продемонструвала стійкість та здатність ефективно функціонувати в надзвичайно складних умовах.

Голова Верховного Суду звернув увагу на роль національних судів у розгляді справ щодо воєнних злочинів і повідомив, що Верховний Суд оперативно реагує на правові виклики, пов’язані з війною, забезпечуючи правову визначеність та передбачуваність для спрямування судової практики в єдине русло.

«Від того, наскільки якісно ми спрацюємо зараз, залежить, наскільки ефективним буде притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів і наповнення міжнародного Реєстру збитків, завданих внаслідок агресії рф», – пояснив Станіслав Кравченко.

Голова Верховного Суду поінформував присутніх про ключові правові висновки ВС, зокрема, щодо злочину агресії, зміни релігійною громадою канонічної належності, кваліфікації колабораційної діяльності, соціальних, сімейних прав, які тісно пов’язані з особливостями, зумовленими воєнним станом.

Окремо Станіслав Кравченко акцентував на важливості практики апеляційних судів у питаннях, які не підлягають касаційному перегляду.

З-поміж іншого, у контексті забезпечення стабільної та передбачуваної судової практики Станіслав Кравченко звернув увагу на необхідність часткового вдосконалення процесуального законодавства, наприклад запровадження додаткових інструментів забезпечення єдності судової практики, розширення можливостей письмового провадження, формування ефективних касаційних фільтрів (насамперед в адміністративному судочинстві), вдосконалення інституту зразкової справи.

Голова ВС підкреслив, що однією з найгостріших проблем судової влади є критична нестача суддівських кадрів. Крім того, низький рівень заробітної плати працівників апаратів судів спричиняє відтік кваліфікованих фахівців, що негативно впливає на ефективність роботи судової системи. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого вирішення цих питань, зокрема шляхом прискорення конкурсних процедур із заповнення вакантних посад суддів.

Також Станіслав Кравченко зазначив, що питання зміни мережі судів обговорюється вже понад рік, однак жодного реального прогресу досі не досягнуто.

Крім того, Голова Верховного Суду зауважив щодо прогресу України на євроінтеграційному шляху, закликаючи всіх представників судової влади, кожного на своєму місці, долучитися до виконання Дорожньої карти європейської інтеграції України після її остаточного схвалення, адже заходи, які нею передбачені, сприятимуть розвитку нашої держави.

Насамкінець Станіслав Кравченко від імені ВС та всього суддівського колективу щиро подякував усім присутнім за наполегливу працю та вагомий внесок у забезпечення прав громадян на справедливий судовий захист

Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Мудра висловила своє бачення ключових проблем функціонування судової влади, а також навела основні пріоритети розвитку на сьогодні.

Ірина Мудра наголосила на важливості затвердження критеріїв доброчесності та їх врахування при вирішенні питань, пов’язаних із суддівською кар’єрою та відповідальністю, а також на необхідності оперативного доведення правових висновків Верховного Суду у справах, пов’язаних із війною, до апеляційних судів.

Заступник Керівника Офісу Президента України торкнулася питання нестачі кадрів як однієї з ключових проблем функціонування судової влади. Ця проблема має наслідком надмірне навантаження на суддів, а отже – порушення розумних строків. У 2024 році ситуація дещо покращилась у зв’язку з призначенням суддів Президентом України.

Спікерка поінформувала й про загальне коло питань, які будуть висвітлені у Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, проєкт якої нині готують в Офісі Президента України.

Ірина Мудра висловила вдячність суддям, працівникам апаратів судів за те, що попри всі складнощі та виклики вони відновлюють віру суспільства у справедливість

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернув увагу на проблеми розгляду судових справ, у яких втрачено матеріали проваджень у зв’язку зі збройною агресією рф. Він поінформував про надходження значної кількості звернень, пов’язаних із цією проблемою.

Уповноважений, крім того, наголосив, що кадрова проблема в судах впливає на дотримання прав людини. У цьому контексті Дмитро Лубінець зосередився на необхідності спрощення конкурсних процедур, адже їх складність і тривалість перешкоджає оперативному заповненню вакансій у судах, зазначивши, що займатиме активну позицію для покращення цієї ситуації.

Омбудсмен підтримав необхідність невідкладного вирішення питання зі зміною мережі судів та запевнив у тому, що сприятиме реагуванню на цю проблему.

Також він погодився з необхідністю вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми з неналежною оплатою праці працівників апаратів судів, поінформувавши, що відповідні звернення перебувають у нього на розгляді.

Завершуючи свій виступ, Дмитро Лубінець наголосив на тому, що судова влада й Уповноважений з прав людини можуть підсилювати одне одного, а також закликав представників судової влади надавати пропозиції до щорічної доповіді Уповноваженого в парламенті.

Представник Вищої ради правосуддя Григорій Усик, аналізуючи стан функціонування системи правосуддя, звернув увагу на проблему фінансування судів, а також на необхідність визначення нормативів та методики навантаження на суддів. З-поміж іншого, він звернув увагу на проблему нерівномірного навантаження в судах та потребу у використанні внутрішніх резервів для зменшення надмірного навантаження на суддів за рахунок відрядження суддів.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Олексій Омельян навів критерії, які враховуються при вирішенні питання про відрядження суддів. Він зауважив, що ВККС України намагається враховувати максимальну кількість факторів для ухвалення найбільш виважених рішень щодо відрядження суддів.

Стосовно конкурсу в суди апеляційної інстанції доповідач поінформував, що оцінку практичних робіт, які зараз виконують конкурсанти, планується завершити в кінці березня – квітні. Комісія спрямовує зусилля, щоб якомога швидше завершити конкурс та заповнити вакансії там, де це потрібно.

Кваліфікаційний іспит у процесі добору суддів у суди першої інстанції, за словами Олексія Омельяна, ВККС України планує завершити в серпні та згодом розпочати проведення співбесід для перевірки доброчесності кандидатів.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч підтримав позиції представників судової влади щодо оптимізації мережі судів за принципом «один район – один суд» з можливістю залишення приміщень такого суду в різних населених пунктах. Крім того, він звернув увагу на проблему забезпечення суддів із великим навантаженням додатковими посадами помічників судді.

Доповідач поінформував про плани щодо проведення з’їзду суддів України, на якому планується обрати членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду України. З’їзд планується продовжити одразу після надання Етичною радою кандидатів на посаду членів ВРП.

Т. в. о. Голови ДСА України Максим Пампура навів показники матеріального забезпечення судів у 2024 році й поінформував про презентацію концепції розвитку ЄСІТС та про пошук альтернативних шляхів фінансування вдосконалення цієї системи після призупинення підтримки цього питання з боку USAID.

Щодо проблеми фінансування судів доповідач зазначив, що судова влада профінансована лише на 61 % від потреби. Максим Пампура поінформував про плани збільшення рівня заробітної плати помічників, зазначивши про те, що ДСА України комунікує щодо цього питання з Кабміном, адже його вирішення передбачає необхідність зміни нормативно-правових актів.

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