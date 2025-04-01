Верховний Суд роз’яснив, коли закриття провадження не зобов’язує констатувати факт вчинення особою кримінально караного діяння

Прокурор у касаційній скарзі стверджував про необхідність встановлення місцевим судом факту вчинення особою інкримінованих кримінальних правопорушень, а тому закриття кримінального провадження є незаконним.

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Закриття провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ініціативою і згодою особи, що притягується до відповідальності, суд констатувати факт вчинення особою кримінально караного діяння.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатом розгляду справи № 712/8174/23.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій звільнили особу від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України, на підставі пунктів 2–4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Прокурор у касаційній скарзі стверджував про необхідність встановлення місцевим судом факту вчинення особою інкримінованих кримінальних правопорушень, а тому закриття кримінального провадження є незаконним.

Верховний Суд погодився з наведеними висновками судів попередніх інстанцій і вказав, що положення ч. 1–3 ст. 49 КК України, якими передбачено підстави та умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, не наділяють суд дискрецією, оскільки законодавець чітко визначив, що суд звільняє від кримінальної відповідальності особу в разі існування підстав для застосування положень ст. 49 КК України. Ця підстава звільнення від кримінальної відповідальності є безумовною.

Як зазначив ККС ВС, у результаті закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України за ініціативою та згодою особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, суд не може і не повинен констатувати факт вчинення цією особою кримінально караного діяння. Адже кримінальний процесуальний закон зобов’язує суд розглянути клопотання сторони захисту про таке звільнення невідкладно. У разі розгляду такого клопотання без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння.

Постанова ККС ВС від 18 лютого 2025 року у справі № 712/8174/23 (провадження № 51-2807км24).

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