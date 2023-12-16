До елітного київського ресторану навідались працівники СБУ та ТЦК, відео

У СБУ пояснили, що проводять «контрдиверсійні заходи безпеки».

Київські Телеграм-канали масово поширили відео з військовими та працівниками СБУ, які навідалися до столичного ресторану "Веранда на Дніпрі".

У Службі безпеки прокоментували ситуацію. Як з’ясувалося, співробітники провели "контрдиверсійні заходи безпеки", де перевірили осіб, які можуть бути потенційно причетні до протиправної діяльності.

"Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС і Міграційної служби проводять у столиці контрдиверсійні заходи безпеки", - повідомили в СБУ агентству Інтерфакс-Україна.

Разом з цим, як пояснили, представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних, які можуть порушувати правила військового обліку.

Раніше ми писали, що в Одесі військові у бронежилетах та балаклавах прийшли до місцевого ТРЦ.

Нагадаємо, що днями з'явилося відео зі спортзалів Києва, куди також навідалися працівники ТЦК.

А ще співробітники ТЦК провели рейди у тренажерних залах Мукачева та Хуста, що на Закарпатті, вручаючи чоловікам повістки.

Згодом у Закарпатському ОТЦК відрегували на ситуацію, заявивши, що повістки вручають у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

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