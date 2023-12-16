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В элитный киевский ресторан пришли работники СБУ и ТЦК, видео

08:37, 16 декабря 2023
В СБУ объяснили, что проводят «контрдиверсионные меры безопасности».
В элитный киевский ресторан пришли работники СБУ и ТЦК, видео
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Київські Телеграм-канали масово поширили відео з військовими та працівниками СБУ, які навідалися до столичного ресторану  "Веранда на Дніпрі".

У Службі безпеки прокоментували ситуацію. Як з’ясувалося, співробітники провели "контрдиверсійні заходи безпеки", де перевірили осіб, які можуть бути потенційно причетні до протиправної діяльності.

"Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС і Міграційної служби проводять у столиці контрдиверсійні заходи безпеки", - повідомили в СБУ агентству Інтерфакс-Україна

Разом з цим, як пояснили, представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних, які можуть порушувати правила військового обліку.

 

Раніше ми писали, що в Одесі військові у бронежилетах та балаклавах прийшли до місцевого ТРЦ.

Нагадаємо, що днями з'явилося відео зі спортзалів Києва, куди також навідалися працівники ТЦК. 

А ще співробітники ТЦК провели рейди у тренажерних залах Мукачева та Хуста, що на Закарпатті, вручаючи чоловікам повістки. 

Згодом у Закарпатському ОТЦК відрегували на ситуацію, заявивши, що повістки вручають у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

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