Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях

Враг запустил ударные дроны с трех направлений, ПВО работала в Киеве и еще нескольких областях.

В ночь на 16 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось уничтожить 30 вражеских беспилотников. Об этом сообщают в Воздушных силах.

Враг атаковал с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск-рф.

Для уничтожения враждебных целей были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.

В результате Силами обороны уничтожено 30 дронов внутри Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

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