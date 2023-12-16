Повітряні Сили знищили 30 ударних дронів в 11 областях

Ворог запустив ударні дрони з трьох напрямків, ППО працювала в Києві та ще кількох областях.

Фото: Повітряні сили

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих безпілотників. Про це повідомляють у Повітряних силах.

Ворог атакував з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф.

Для знищення ворожих цілей залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті Силами оборони знищено 30 дронів в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

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