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На Сумщині 13-річна дівчинка народила дитину від батька: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні

09:30, 16 грудня 2023
На Сумщині у багатодітній родині дівчинка народила від власного батька, поліції вона розповіла про систематичне зґвалтування лише після появи первістка.
На Сумщині 13-річна дівчинка народила дитину від батька: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні
Джерело фото: Сумська обласна прокуратура
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У Сумській області 39-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні власної доньки. Ця подія сталася в багатодітній родині на одному з населених пунктів області. Чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку у березні 2023 року, і ці події тривали досить тривалий час. Навіть коли дівчинка зачала від батька, цей факт залишався прихованим від оточуючих. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Лише 12 грудня 2023 року, коли донька народила дитину від свого батька, її мати звернулася за медичною допомогою. Тільки після цього дівчинка розповіла про систематичне зґвалтування власним батьком.

Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру чоловікові за фактом зґвалтування рідної доньки за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Суд 14 грудня 2023 року обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави за клопотанням слідчого та прокурора.

Наразі також ведеться перевірка щодо можливої причетності інших осіб до приховування цього злочину. Дівчинка зі своєю новонародженою дитиною перебувають під медичним наглядом.

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