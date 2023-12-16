Киян попереджають про зміну руху транспорту: перелік

Із 16 грудня в Києві змінять маршрути ряд автобусів та тролейбусів.

Київська міська державна адміністрація повідомила про планові зміни у дорожньому русі та роботі громадського транспорту, які стануть актуальними в найближчі дні.

З 16 грудня зазначено змінюють маршрути автобусів №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95, і тролейбусів №№ 34, 37-А, а 17 грудня – автобусу № 31. Повідомлення від КП «Київпастранс» вказує, що ці зміни пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вулицях Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Татарській та бульварі Амвросія Бучми.

У період проведення ярмарків буде встановлено наступний порядок руху:

Автобус № 6 – курсуватиме від Дарницької площі до вулиці Милославської (без заїзду на вулицю Лісківську та вулицю Радунську);

Автобус № 44 – рухатиметься від залізничного вокзалу «Лівий Берег» до вулиці Лісківської за власним маршрутом, далі вулицею Радунською до вулиці Милославської;

Автобус № 49 – курсуватиме від залізничного вокзалу «Лівий Берег» до бульвару Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі проспектом Павла Тичини – Дніпровською набережною, потім – за власним маршрутом;

Автобус № 61 – рухатиметься від залізничного вокзалу «Троєщина» до вулиці Милославської (без заїзду на вулицю Лісківську);

Автобус № 87 – рухатиметься в напрямку вулиці Митрополита Андрея Шептицького від станції метро «Осокорки» до бульвару Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – проспектом Павла Тичини – вулицею Березняківською, а далі – за власним маршрутом;

Автобус № 95 – рухатиметься в напрямку масиву Микільська Слобідка від залізничного вокзалу «Лівий Берег» до вулиці Юрія Шумського за власним маршрутом, потім – проспектом Павла Тичини – Дніпровською набережною, а далі – за власним маршрутом;

Тролейбус № 34 – курсуватиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери;

Тролейбус № 37-А – рухатиметься від станції метро «Лісова» до вулиці Лісківської за власним маршрутом, далі – за маршрутом № 37;

Автобус № 31 – курсуватиме від станції метро «Політехнічний інститут» через проспект Берестейський, вулиці Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівська, Білоруська, Деревлянська, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівська, Отто Шмідта та Татарська.

Зокрема, з понеділка, 18 грудня, увімкнеться система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська». Проїзд коштуватиме не більше 8 гривень, що залишається на рівні цін до ремонту «синьої» гілки метрополітену. Інформацію про це розповів Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Місто відшкодовує поїздки на тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткових рейсах метрополітену на «синій» гілці.

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