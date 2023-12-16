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  1. В Украине

Киевлян предупреждают об изменении движения транспорта: перечень

07:49, 16 декабря 2023
С 16 декабря в Киеве изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов.
Киевлян предупреждают об изменении движения транспорта: перечень
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Киевская городская государственная администрация сообщила о плановых изменениях в дорожном движении и работе общественного транспорта, которые станут актуальными в ближайшие дни.

С 16 декабря указано меняют маршруты автобусов №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95, и троллейбусов №№ 34, 37-А, а 17 декабря - автобуса № 31. Сообщение от КП "Киевпастранс" указывает, что эти изменения связаны с проведением продовольственных ярмарок на улицах Лесковской, Александры Экстер, Иорданской, Татарской и бульваре Амвросия Бучмы.

В период проведения ярмарок будет установлен следующий порядок движения:

- Автобус № 6 - будет курсировать от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицу Лесковскую и улицу Радунскую);

- Автобус № 44 - будет двигаться от железнодорожного вокзала "Левый Берег" до улицы Лесковской по собственному маршруту, далее по улице Радунской до улицы Милославской;

- Автобус № 49 - будет курсировать от железнодорожного вокзала "Левый Берег" до бульвара Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее по проспекту Павла Тычины - Днепровской набережной, затем - по собственному маршруту;

- Автобус № 61 - будет двигаться от железнодорожного вокзала "Троещина" до улицы Милославской (без заезда на улицу Лесковскую);

- Автобус № 87 - будет двигаться в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого от станции метро "Осокорки" до бульвара Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - по проспекту Павла Тычины - улице Березняковской, а дальше - по собственному маршруту;

- Автобус № 95 - будет двигаться в направлении массива Никольская Слободка от железнодорожного вокзала "Левый Берег" до улицы Юрия Шумского по собственному маршруту, затем - по проспекту Павла Тычины - Днепровской набережной, а дальше - по собственному маршруту;

- Троллейбус № 34 - будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры;

- Троллейбус № 37-А - будет двигаться от станции метро "Лесная" до улицы Лесковской по собственному маршруту, далее - по маршруту № 37;

- Автобус № 31 - будет курсировать от станции метро "Политехнический институт" через проспект Берестейский, улицы Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревская, Белорусская, Деревлянская, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровская, Отто Шмидта и Татарская.

В частности, с понедельника, 18 декабря, включится система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбедская". Проезд будет стоить не более 8 гривен, что остается на уровне цен до ремонта "синей" ветки метрополитена. Информацию об этом рассказал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Город возмещает поездки на временных маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К и дополнительных рейсах метрополитена на "синей" ветке.

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