На Сумщине 13-летняя девочка родила ребенка от отца: мужчину подозревают в изнасиловании

На Сумщине в многодетной семье девочка родила от собственного отца, полиции она рассказала о систематическом изнасиловании только после появления первенца.

Источник фото: Сумская областная прокуратура

В Сумской области 39-летнего мужчину подозревают в изнасиловании собственной дочери. Это событие произошло в многодетной семье в одном из населенных пунктов области. Мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь в марте 2023 года, и эти события продолжались довольно длительное время. Даже когда девочка зачала от отца, этот факт оставался скрытым от окружающих. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Лишь 12 декабря 2023 года, когда дочь родила ребенка от своего отца, ее мать обратилась за медицинской помощью. Только после этого девочка рассказала о систематическом изнасиловании собственным отцом.

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении мужчине по факту изнасилования родной дочери по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд 14 декабря 2023 года избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога по ходатайству следователя и прокурора.

Сейчас также ведется проверка возможной причастности других лиц к сокрытию этого преступления. Девочка со своим новорожденным ребенком находятся под медицинским наблюдением.

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