Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В Украине

На Сумщине 13-летняя девочка родила ребенка от отца: мужчину подозревают в изнасиловании

09:30, 16 декабря 2023
На Сумщине в многодетной семье девочка родила от собственного отца, полиции она рассказала о систематическом изнасиловании только после появления первенца.
На Сумщине 13-летняя девочка родила ребенка от отца: мужчину подозревают в изнасиловании
Источник фото: Сумская областная прокуратура
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Сумской области 39-летнего мужчину подозревают в изнасиловании собственной дочери. Это событие произошло в многодетной семье в одном из населенных пунктов области. Мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь в марте 2023 года, и эти события продолжались довольно длительное время. Даже когда девочка зачала от отца, этот факт оставался скрытым от окружающих. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Лишь 12 декабря 2023 года, когда дочь родила ребенка от своего отца, ее мать обратилась за медицинской помощью. Только после этого девочка рассказала о систематическом изнасиловании собственным отцом.

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении мужчине по факту изнасилования родной дочери по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд 14 декабря 2023 года избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога по ходатайству следователя и прокурора.

Сейчас также ведется проверка возможной причастности других лиц к сокрытию этого преступления. Девочка со своим новорожденным ребенком находятся под медицинским наблюдением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді