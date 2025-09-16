Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

На Вінниччині жінка розгромила клумби біля Алеї пам’яті загиблих героїв

20:34, 16 вересня 2025
За даними Хмільницької районної військової адміністрації, акт вандалізму скоїла жінка з родини загиблого воїна.
На Вінниччині жінка розгромила клумби біля Алеї пам’яті загиблих героїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Козятин на Вінниччині невідома особа здійснила акт вандалізму, перевернувши клумби та розкидавши квіти біля Алеї пам’яті, де вшановують загиблих за Україну захисників. Про це повідомила секретар Козятинської міської ради Ірина Репало, назвавши подію не лише порушенням, а й проявом неповаги до праці комунальників і пам’яті героїв.

«Це не просто акт вандалізму, а й зневага до праці комунальників, які щодня дбають про красу та затишок нашого міста. Особливо боляче, що такі дії відбулися біля місця, де ми вшановуємо пам’ять наших захисників. Насамперед хочу подякувати небайдужим громадянам, які не пройшли повз і вчасно викликали поліцію. Завдяки вашій пильності, правопорушницю було оперативно затримано», — зазначила Репало у своєму повідомленні.

За інформацією заступника начальника Хмільницької районної військової адміністрації Олександра Пузиря, вандалізм скоїла жінка з родини загиблого воїна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді