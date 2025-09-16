На Вінниччині жінка розгромила клумби біля Алеї пам’яті загиблих героїв

За даними Хмільницької районної військової адміністрації, акт вандалізму скоїла жінка з родини загиблого воїна.

У місті Козятин на Вінниччині невідома особа здійснила акт вандалізму, перевернувши клумби та розкидавши квіти біля Алеї пам’яті, де вшановують загиблих за Україну захисників. Про це повідомила секретар Козятинської міської ради Ірина Репало, назвавши подію не лише порушенням, а й проявом неповаги до праці комунальників і пам’яті героїв.

«Це не просто акт вандалізму, а й зневага до праці комунальників, які щодня дбають про красу та затишок нашого міста. Особливо боляче, що такі дії відбулися біля місця, де ми вшановуємо пам’ять наших захисників. Насамперед хочу подякувати небайдужим громадянам, які не пройшли повз і вчасно викликали поліцію. Завдяки вашій пильності, правопорушницю було оперативно затримано», — зазначила Репало у своєму повідомленні.

За інформацією заступника начальника Хмільницької районної військової адміністрації Олександра Пузиря, вандалізм скоїла жінка з родини загиблого воїна.

