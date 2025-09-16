В Винницкой области женщина разгромила клумбы возле Аллеи памяти погибших героев

По данным Хмельницкой районной военной администрации, акт вандализма совершила женщина из семьи погибшего воина.

В городе Козятин в Винницкой области неизвестное лицо совершило акт вандализма, перевернув клумбы и разбросав цветы возле Аллеи памяти, где чтят погибших за Украину защитников. Об этом сообщила секретарь Козятинского городского совета Ирина Репало, назвав событие не только нарушением, но и проявлением неуважения к труду коммунальщиков и памяти героев.

«Это не просто акт вандализма, но и пренебрежение трудом коммунальщиков, которые ежедневно заботятся о красоте и уюте нашего города. Особенно больно, что такие действия произошли возле места, где мы чтим память наших защитников. Прежде всего хочу поблагодарить неравнодушных граждан, которые не прошли мимо и вовремя вызвали полицию. Благодаря вашей бдительности, правонарушительница была оперативно задержана», — отметила Репало в своем сообщении.

По информации заместителя начальника Хмельницкой районной военной администрации Александра Пузыря, вандализм совершила женщина из семьи погибшего воина.

