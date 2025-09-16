У Києві МАФ впав на автобус із людьми, відео

Інцидент стався під час транспортування торгової точки.

Фото: соцмережі

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 16 вересня сталося незвична дорожньо-транспортна пригода: МАФ, який перевозили на вантажівці, впав на автобус із людьми. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та оприлюднили відео.

Інцидент стався на Нивках. На щастя обійшлося без постраждалих.

Рух транспорту у бік станції метро Святошин зі сторони Щербаківського було ускладнено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.