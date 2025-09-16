В Киеве МАФ упал на автобус с людьми, видео

Инцидент произошел во время транспортировки торговой точки.

Фото: соцсети

В Киеве 16 сентября произошло необычное дорожно-транспортное происшествие: МАФ, который перевозили на грузовике, упал на автобус с людьми. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и обнародовали видео.

Инцидент случился на Нивках. К счастью, обошлось без пострадавших.

Движение транспорта в сторону станции метро «Святошин» со стороны Щербаковского было затруднено.

