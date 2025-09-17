На Тернопільщині п’яний працівник ТЦК втікав від поліції, наїхав на інспектора і скоїв низку ДТП, відео

Під час переслідування працівник ТЦК створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi

На Тернопільщині поліція затримала працівника ТЦК, який на автомобілі Skoda втікав від патрульних та наїхав на одного з інспекторів. Про це повідомила Національна поліція Тернопільської області.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

«Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi», - заявили у поліції

Зазначається, що поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Згодом поліцейські з’ясували, що за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

