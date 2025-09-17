Практика судов
На Тернопольщине пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции, наехал на инспектора и совершил ряд ДТП, видео

21:59, 17 сентября 2025
Во время погони сотрудник ТЦК создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.
На Тернопольщине полиция задержала сотрудника ТЦК, который на автомобиле Skoda пытался скрыться от патрульных и наехал на одного из инспекторов. Об этом сообщила Национальная полиция Тернопольской области.

По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке.

«Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi», — заявили в полиции.

Отмечается, что полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний сотрудник ТЦК и СП одного из районов области.

Позднее полицейские выяснили, что за несколько часов до инцидента данный водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

 

