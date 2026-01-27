Київ незабаром повернеться до графіків відключень світла – КМДА

Відключення будуть жорсткими, точну дату поки не називають.

Київ «з дня на день» відновить планові графіки відключень електроенергії, однак вони будуть жорсткими. Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп під час телемарафону.

За її словами, відновлення графіків залежить від роботи енергетиків, які докладають максимальних зусиль для стабілізації електропостачання столиці.

«Погодні умови наразі ускладнюють роботу, тому говорити про конкретну дату відновлення графіків поки не можемо. Крім того, можливі нові атаки ворога на енергетичні системи Києва», – зазначила Поп.

Водночас вона наголосила, що енергетики працюють понаднормово, щоб забезпечити столицю електроенергією, і закликала киян готуватися до жорстких планових відключень.

