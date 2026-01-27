Киев вскоре вернется к графикам отключений света – КГГА

Отключения будут жесткими, точную дату пока не называют.

Киев «с дня на день» возобновит плановые графики отключений электроэнергии, однако они будут жесткими. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп во время телемарафона.

По ее словам, возобновление графиков зависит от работы энергетиков, которые прилагают максимальные усилия для стабилизации электроснабжения столицы.

«Погодные условия пока затрудняют работу, поэтому говорить о конкретной дате возобновления графиков пока не можем. Кроме того, возможны новые атаки врага на энергетические системы Киева», — отметила Поп.

В то же время она подчеркнула, что энергетики работают сверхурочно, чтобы обеспечить столицу электроэнергией, и призвала киевлян готовиться к жестким плановым отключениям.

