У Києві покарали водія Toyota, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора — відео

00:16, 29 січня 2026
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

У поліції нагадали, сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений дозволяє рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

Національна поліція автомобіль

