В Киеве наказали водителя Toyota, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора — видео
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Сумма штрафа составляет 510 гривен.
В полиции напомнили, что сигналы светофора имеют следующие значения:
зеленый — разрешает движение;
желтый — запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;
красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.