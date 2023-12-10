Трамп обогнал Байдена в предвыборном опросе Wall Street Journal

Байден отстает от Трампа на 4% по результатам опроса Wall Street Journal.

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Согласно последнему опросу, проведенному Wall Street Journal, политические позиции президента Джо Байдена стали самыми слабыми за все время его президентства. Результаты показывают, что избиратели сейчас предоставляют ему самые низкие оценки за его работу, а также впервые выступают за Дональда Трампа в прямом противостоянии в гипотетической президентской борьбе в 2024 году.

В случае прямого противостояния между Джо Байденом и Дональдом Трампом, Байден отстает на 4% - 47% против 43%. Но когда к этому добавить еще пять потенциальных сторонних кандидатов, преимущество Трампа возрастает до 6 пунктов, составив 37% против 31%. Остальные 17% разделены между другими кандидатами, а наибольшую поддержку из них получил независимый демократ Роберт Ф. Кеннеди-младший с результатом 8%.

По результатам опроса видно, что у Байдена самый низкий рейтинг одобрения за его президентство. Лишь 23% избирателей почувствовали личную пользу от его политики, тогда как 53% утверждают, что президентская программа нанесла им вред.

По сравнению с этим, около половины избирателей говорят, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично, в то время как более чем 37% почувствовали от нее негативные последствия.

Отдельно отмечено, что только 37% опрошенных выразили поддержку работе Байдена, что является рекордно низким показателем в опросах Wall Street Journal в течение его президентства. Дополнительно, 61% респондентов оценивают его общий имидж как негативный, что является рекордно высоким уровнем недоверия к президенту.

Экономическая платформа Байдена, известная как "Байденомика", получила положительную оценку менее чем от 30% опрошенных, тогда как более половины поддержали ее отрицательно.

Даже при объявленном желании Байдена баллотироваться на второй срок, во многих членах Демократической партии есть желание, чтобы он отказался от этой идеи из-за страха, что его возраст может отпугнуть избирателей.

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