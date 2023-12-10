Трамп обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні Wall Street Journal

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. У світі

Трамп обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні Wall Street Journal

09:40, 10 грудня 2023
Байден відстає від Трампа на 4% за результатами опитування Wall Street Journal.
Трамп обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні Wall Street Journal
Джерело фото: Reuters
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Згідно з останнім опитуванням, проведеним Wall Street Journal, політичні позиції президента Джо Байдена стали найслабшими за весь час його президентства. Результати показують, що виборці зараз надають йому найнижчі оцінки за його роботу, а також вперше виступають за Дональда Трампа в прямому протистоянні у гіпотетичній президентській боротьбі у 2024 році.

У випадку прямого протистояння між Джо Байденом та Дональдом Трампом, Байден відстає на 4% — 47% проти 43%. Але коли до цього додати ще п'ять потенційних сторонніх кандидатів, перевага Трампа зростає до 6 пунктів, склавши 37% проти 31%. Решта 17% розділена між іншими кандидатами, а найбільшу підтримку з них отримав незалежний демократ Роберт Ф. Кеннеді-молодший з результатом 8%.

За результатами опитування видно, що у Байдена найнижчий рейтинг схвалення за його президентство. Лише 23% виборців відчули особисту користь від його політики, тоді як 53% стверджують, що президентська програма завдала їм шкоди.

У порівнянні з цим, близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, в той час як більш ніж 37% відчули від неї негативні наслідки.

Окремо зауважено, що лише 37% опитаних висловили підтримку роботі Байдена, що є рекордно низьким показником у опитуваннях Wall Street Journal протягом його президентства. Додатково, 61% респондентів оцінюють його загальний імідж як негативний, що є рекордно високим рівнем недовіри до президента.

Економічна платформа Байдена, відома як "Байденоміка", отримала позитивну оцінку менше ніж від 30% опитаних, тоді як більше половини підтримали її негативно.

Навіть за оголошеним бажанням Байдена балотуватися на другий термін, в багатьох членах Демократичної партії є бажання, щоб він відмовився від цієї ідеї через страх, що його вік може відлякати виборців.

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