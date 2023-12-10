Трамп обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні Wall Street Journal

Байден відстає від Трампа на 4% за результатами опитування Wall Street Journal.

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Згідно з останнім опитуванням, проведеним Wall Street Journal, політичні позиції президента Джо Байдена стали найслабшими за весь час його президентства. Результати показують, що виборці зараз надають йому найнижчі оцінки за його роботу, а також вперше виступають за Дональда Трампа в прямому протистоянні у гіпотетичній президентській боротьбі у 2024 році.

У випадку прямого протистояння між Джо Байденом та Дональдом Трампом, Байден відстає на 4% — 47% проти 43%. Але коли до цього додати ще п'ять потенційних сторонніх кандидатів, перевага Трампа зростає до 6 пунктів, склавши 37% проти 31%. Решта 17% розділена між іншими кандидатами, а найбільшу підтримку з них отримав незалежний демократ Роберт Ф. Кеннеді-молодший з результатом 8%.

За результатами опитування видно, що у Байдена найнижчий рейтинг схвалення за його президентство. Лише 23% виборців відчули особисту користь від його політики, тоді як 53% стверджують, що президентська програма завдала їм шкоди.

У порівнянні з цим, близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, в той час як більш ніж 37% відчули від неї негативні наслідки.

Окремо зауважено, що лише 37% опитаних висловили підтримку роботі Байдена, що є рекордно низьким показником у опитуваннях Wall Street Journal протягом його президентства. Додатково, 61% респондентів оцінюють його загальний імідж як негативний, що є рекордно високим рівнем недовіри до президента.

Економічна платформа Байдена, відома як "Байденоміка", отримала позитивну оцінку менше ніж від 30% опитаних, тоді як більше половини підтримали її негативно.

Навіть за оголошеним бажанням Байдена балотуватися на другий термін, в багатьох членах Демократичної партії є бажання, щоб він відмовився від цієї ідеї через страх, що його вік може відлякати виборців.

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