В каких городах Европы наиболее благоприятные условия для работы: подробности

Берлин, Люксембург и Рейкьявик среди лидеров, где европейцы наиболее довольны работой.

Источник фото: telencuestas

Три европейские столицы входят в первую десятку городов, где жители наиболее довольны своей работой. Об этом сообщается в отчете Европейской комиссии, сообщает schengenvisainfo.com.

Согласно опубликованному отчету о качестве жизни в европейских городах, наибольший уровень удовлетворенности своей работой выявлен в городах шести стран. В десятку наиболее довольных работой городов вошли три столицы: Берлин, Люксембург и Рейкьявик.

В опросе принимали участие трудоустроенные жители городов. По средним показателям, 74% опрошенных европейцев отметили, что они довольны своей работой.

В топ-10 городов с самым высоким уровнем удовлетворенности работой вошли:

Росток (Германия) - 85%;

Люксембург (Люксембург) - 84%;

Рейкьявик (Исландия) - 84%;

Женева (Швейцария) - 83%;

Дортмунд (Германия) - 83%;

Берлин (Германия) - 83%;

Цюрих (Швейцария) - 82%;

Ольборг (Дания) - 82%;

Мальме (Швеция) - 82%;

Гамбург (Германия) - 81%.

Столицы и крупные города часто предлагают больше возможностей для трудоустройства и лучшие условия оплаты труда, что делает благосостояние их жителей стабильным и рынок труда более привлекательным.

Наблюдения также показали, что уровень удовлетворенности работой растет с годами в некоторых городах, таких как Никосия (Кипр) и Болонья (Италия), а в городах Валлетта (Мальта) и Кошице (Словакия) наблюдается снижение этого показателя.

Наблюдения также показали, что уровень удовлетворенности работой растет с годами в некоторых городах, таких как Никосия (Кипр) и Болонья (Италия), а в городах Валлетта (Мальта) и Кошице (Словакия) наблюдается снижение этого показателя.

Города, где зафиксирован самый низкий уровень удовлетворенности работой, включают Ираклион (Греция) - 54%, Афины (56%), Скопье (Северная Македония), Белград (Сербия) и Подгорицу (Черногория).

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