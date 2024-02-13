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  1. В Украине

В каких случаях налоговое требование не направляется: ответ ГНС

00:00, 13 февраля 2024
Налоговое требование не направляется, а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга не применяются, если общая сумма налогового долга не превышает 3060 грн.
В каких случаях налоговое требование не направляется: ответ ГНС
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, в каких случаях налоговое требование не направляется.

Налоговый долг – это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный Налоговым кодексом Украины срок и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенном НКУ (пп. 14.1.175 НКУ). Налоговое требование – это письменное требование контролирующего органа к налогоплательщику по погашению суммы налогового долга (пп. 14.1.153 НКУ).

В соответствии с п. 59.1 НКУ в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти тысяч рублей (3060 гривен).

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят тысяч рублей (3060 гривен), контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику. Срок давности, определенный п. 102.4 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей сто восемьдесят тысяч рублей.

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