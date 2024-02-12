Похитил золотую цепочку за 178 000 грн: в Киеве произошло дерзкое ограбление

В Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обокрал ювелирный магазин. Злоумышленник, выдавая себя за покупателя, похитил из витрины золотую цепочку стоимостью 178 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника оперативно-розыскного отдела главка полиции Киева Виталия Отрудько, злоумышленник скрывался в Соломенском районе столицы в квартире знакомой.

«Им оказался киевлянин, 1981 года рождения, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества. Мы установили, что он сбыл похищенное украшение одного из ломбардов. Украшение уже изъяли и вскоре оно будет возвращено», - сказал он.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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