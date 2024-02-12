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Высший совет правосудия обобщил свою дисциплинарную практику за 2017-2021 годы: обнародован отчет

В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

Кандидат на председателя НАПК Дмитрий Калмыков объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности

Кроме того, возникли вопросы получения кандидатом средств как ФЛП от ОО «Центр совместных действий».

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская объяснила, как она оказалась в Реестре коррупционеров и рассказала, по чьему приглашению работала в Администрации Президента

Также Агия Загребельская рассказала, что в свое время Павел Петренко позвонил ей и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.

К кандидату на председателя НАПК Сергею Гупяку возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко

Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

  1. В Украине

Похитил золотую цепочку за 178 000 грн: в Киеве произошло дерзкое ограбление

23:18, 12 февраля 2024
В Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин.
Похитил золотую цепочку за 178 000 грн: в Киеве произошло дерзкое ограбление
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обокрал ювелирный магазин. Злоумышленник, выдавая себя за покупателя, похитил из витрины золотую цепочку стоимостью 178 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника оперативно-розыскного отдела главка полиции Киева Виталия Отрудько, злоумышленник скрывался в Соломенском районе столицы в квартире знакомой.

«Им оказался киевлянин, 1981 года рождения, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества. Мы установили, что он сбыл похищенное украшение одного из ломбардов. Украшение уже изъяли и вскоре оно будет возвращено», - сказал он.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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