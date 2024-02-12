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  1. Общество

Как засчитывается время ухода за лицом с инвалидностью в стаж: разъяснение

22:59, 12 февраля 2024
В стаж может войти период ухода за человеком с инвалидностью I группы, которая является родственником и не может сама заботиться о себе, при выполнении определенных условий.
Как засчитывается время ухода за лицом с инвалидностью в стаж: разъяснение
Фото: Pexels
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Для ухода на пенсию украинцы обязаны иметь определенное количество лет страхового стажа. Для этого нужно работать официально, платить и платить ЕСВ ежемесячно. Но некоторым украинцам могут засчитать к стажу и тот период, когда они не работали. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Для того чтобы такой период вошел в страховой стаж, нужно соблюсти три условия.

В стаж может войти период ухода за человеком с инвалидностью I группы, которая является родственником и не может сама заботиться о себе, при выполнении определенных условий.

Закон Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы", утверждают в ПФУ.

По их данным, уход за лицом с инвалидностью отнесут в страховой стаж, если осуществляющий уход:

  • полностью трудоспособным, не имеет инвалидности и не достиг пенсионного возраста;
  • не работает в период ухода за лицом с инвалидностью;
  • получает от органов соцзащиты населения компенсацию по уходу за человеком с инвалидностью.

Если все эти условия будут соблюдены, период ухода за человеком с инвалидностью I группы будет отнесен к стажу, поскольку в это время ухаживающий считается застрахованным, а его страхователем считается орган соцзащиты, который выплачивает компенсацию.

Однако все это возможно только в том случае, если уход проводился с 2004 года, когда соответствующий закон вступил в силу. То есть, если вы ухаживали за лицом с инвалидностью до 2004 года, этот период в стаж зачислен не будет.

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